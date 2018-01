Oroscopo Sagittario del 8 gennaio 2018

Oroscopo del 8 gennaio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

obbligati a delegare…

Dopo la pausa del fine settimana, gli affari riprendono, soprattutto quelli che in questo momento non riuscite a gestire e siete obbligati a lasciar fare agli altri. Non vorreste ma, non avendo scelta, dovrete delegare, apparentemente a persone che hanno più esperienza o un potere più grande del vostro. Potrebbe trattarsi, ad esempio, di cattiva gestione del denaro.

