Oroscopo Sagittario del 8 marzo 2018

Oroscopo del 8 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

ristabilire un equilibrio…

Circola un particolare entusiasmo nelle interazioni e calore nelle conversazioni e, non è escluso che un segnale potrebbe incoraggiarvi a conquistare una persona da cui siete attratti. Giove, da domani retrogrado per 4 mesi, annuncia un periodo in cui sarà necessario ristabilire un equilibrio: ad esempio, se vi siete chiusi eccessivamente rispetto a chi vi circonda o, al contrario presi cura degli altri al punto da dimenticare i vostri bisogni.

