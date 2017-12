Oroscopo Sagittario del 9 dicembre 2017

Oroscopo del 9 dicembre 2017 per i nati sotto il segno del Sagittario:

piazza pulita…

Marte entra in Sagittario e, per il vostro segno, è il momento di fare piazza pulita: mettere in ordine posta lasciata indietro, bollette e fatture inevase… Il pianeta vi dice che avrete da fare! Al contempo, sarete desiderosi di condividere un’idea o avviare un progetto. In ogni caso, in questo periodo – fino al 26 gennaio prossimo – avrete la possibilità di chiudere con situazioni frustranti ed eliminare emozioni che ostacolano il progresso.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]