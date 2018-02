Oroscopo Sagittario del 9 febbraio 2018

Oroscopo del 9 febbraio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

cambiare atteggiamento se…

Non sono giornate di tutto riposo ma perché cercate di imporvi in modo eccessivo, siete autoritari e ciò si ritorce contro di voi. Per ottenere ciò che volete, forse sarebbe meglio cambiare atteggiamento… I pianeti, inoltre, vi raccomandano di riflettere prima di prendere una decisione o imboccare una strada sbagliata, anche da un punto di vista affettivo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]