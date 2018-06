Oroscopo Sagittario del 9 giugno 2018

Oroscopo del 9 giugno 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

la speranza…

Potrebbero esserci delle rivelazioni importanti riguardanti il rapporto con la persona amata, proverete un sentimento di speranza che non avvertivate da tempo… E’ un buon momento per smussare le asperità: non dovete sorvolare su alcuni problemi ma nemmeno dire verità in modo aggressivo. Sarebbe solo controproduttivo!

