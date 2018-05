Oroscopo Sagittario del 9 maggio 2018

Oroscopo del 9 maggio 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

chiusi in voi stessi…

Non è da voi, ma oggi avete la tendenza a chiudervi in voi stessi, a isolarvi in un posto in cui vi sentite al riparo da tutto e tutti. Può essere sia un luogo che apprezzate, che conoscete bene oppure un angolino interiore, quello che detiene la vostra capacità di sognare e immaginare. Seconda decade: vi sentite meno esposti o indeboliti da una situazione affettiva invasiva.

