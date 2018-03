Oroscopo Sagittario del 9 marzo 2018

Oroscopo del 9 marzo 2018 per i nati sotto il segno del Sagittario:

Saturno da tempo ha lasciato il vostro segno, eppure oggi si farà sentire. In modo meno forte, certo, ma le sue vibrazioni avranno effetto sul piano finanziario. E se non dovesse trattarsi di denaro, riguarderà qualche doloretto fisico (nulla di grave). La pesante congiunzione Luna-Saturno, per fortuna svanirà nell’arco della giornata. Infine, controllate la tendenza alla possessività e alla gelosia.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]