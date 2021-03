Oroscopo Sagittario domani 10 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 10 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): sistemare qualche malinteso

Oroscopo 10 marzo Sagittario: umore

La congiunzione Sole-Nettuno in Pesci potrebbe farvi sentire un po’ malinconici, più sensibili del solito e accrescere il bisogno di riposo, stare per conto vostro nel comfort della casa. Uscire vi sembrerà un’impresa titanica. Se ne avete la possibilità rilassatevi e distendetevi.

Non ci sono le condizioni ideali per assumere impegni o pianificare qualcosa in modo realistico. E’ un buon momento, invece, per entrare in contatto con i vostri bisogni interiori. Al contempo, visto che mirate all’armonia potete mettere ordine nelle relazioni d’amicizia, sistemare qualche malinteso.

Oroscopo Sagittario 10 marzo: amore

In coppia: alcuni progetti vanno per il momento accantonati per il bene della relazione.

Soli: dubitate dei sentimenti di chi vi corteggia, e gli altri lo avvertono. Ma al mondo non sono tutti disonesti…