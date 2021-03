Oroscopo Sagittario domani 11 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 11 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): non avete le idee chiare

Oroscopo 11 marzo Sagittario: umore

Non importa quanto siano buone le vostre idee, se non avete la sicurezza per parlarne, andranno sprecate. Cosa è che sollecita questo stato d’animo? Potreste mettere in dubbio le vostre capacità e chiedervi se qualcuno vi ascolterà. E’ invece il momento di andare avanti passo dopo passo, poiché la vera brillantezza nasce dall’esperienza.

Su un altro piano: la congiunzione Venere-Nettuno in Pesci potrebbe provocare una delusione riguardo a una persona a cui avete concesso totale fiducia. E non è escluso che parliate chiaramente. Considerate tuttavia che in questo momento siete molto emotivi, non avete le idee chiare e per ora è meglio tacere.

Oroscopo Sagittario 11 marzo: amore

In coppia: prima di dire qualcosa al partner di cui in seguito pentirvi, fate un respiro profondo.

Soli: negli affari di cuore il successo non manca, resta solo da capire se avete a che fare con persone affidabili.