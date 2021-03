Oroscopo Sagittario domani 12 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 12 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): accettare gli altri così come sono

Oroscopo 12 marzo Sagittario: umore

La congiunzione Luna-Venere-Nettuno in Pesci, crea un’atmosfera dolce in cui indulgere sul fronte della casa e della famiglia. E’ la giornata ideale per ricucire rapporti familiari difficili o per riavvicinarvi ai parenti più stretti. In generale oggi e domani circolano energie che parlano di comprensione, di accettare gli altri per come sono e non come vi aspettate che siano.

Il vostro senso estetico è accentuato nonché il desiderio di comfort, per cui è una buona giornata per ridipingere la casa o comunque abbellire l’abitazione, prendendo delle idee dalle riviste, facendo ricerche su internet.

Oroscopo Sagittario 12 marzo: amore

In coppia: più complici e innamorati che mai, la fiamma della passione è sempre presente.

Soli: apprezzerete il lato positivo del vostro status. Quale? Ma la libertà di fare ciò che volete!