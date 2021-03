Oroscopo Sagittario domani 15 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 15 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): conversazioni affettuose con i familiari

Oroscopo 15 marzo Sagittario: umore

Mercurio in Pesci, fino al 3 aprile sosterà nel vostro settore della casa e della famiglia. Nelle prossime settimane le conversazioni saranno affettuose ma non sono escluse piccole discussioni perché non sempre sarete chiari. Come detto, potreste avere una conversazione un po’ delicata con un familiare a cui direte due paroline…

In questo caso, non agite impulsivamente, cercate prima di capire lo stato d’animo dell’altro/a. Sarà importante affinché la conversazione abbia una piega positiva. Per oggi, cercate di non riporre fiducia nei programmi o nelle promesse degli altri.

Oroscopo Sagittario 15 marzo: amore

In coppia: giornata all’insegna della passione! Da quanto non vivevate questi momenti intriganti?

Soli: cuore caldissimo, pieni di desiderio e decisi a trovare una persona con cui vivere la passione.