Oroscopo Sagittario domani 16 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 16 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): pronti a lavorare sodo

Oroscopo 16 marzo Sagittario: umore

E’ un martedì in cui siete pronti a lavorare sodo, i pianeti vi spingono a dare fondo alle energie negli impegni di lavoro o nella lunga lista delle cose da fare, forse urgenti. Il buon aspetto Sole-Plutone indica che è un buon momento per organizzarvi e concentrarvi.

Il transito vi mette in grado di affrontare i problemi in modo nuovo e vi sarà più facile trovare la soluzione. La scoperta di nuovi metodi per migliorare la vostra vita, in particolare in casa o nelle finanze, oggi sarà al centro della vostra attenzione.

Oroscopo Sagittario 16 marzo: amore

In coppia: giornata in cui appianare le tensioni, mostrare comprensione nonché risvegliare la sensualità.

Soli: le occasioni per fare nuove conoscenze oggi non mancano e vi ritroverete immersi in una atmosfera romantica.