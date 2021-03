Oroscopo Sagittario domani 17 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 17 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): il morale non è al top

Oroscopo 17 marzo Sagittario: umore

E’ un mercoledì in cui vi sentite giùdi tono, nulla di drammatico – tranquilli – forse il morale non è al top a causa di un familiare o un amico, potreste avere difficoltà a comunicare. Non è escluso che si tratti di un problema riguardo a uno spostamento ma è solo per oggi.

Più in generale tenete presente che qualsiasi cosa vogliate realizzare avete bisogno della cooperazione degli altri e dovete evitare tensioni. Gestite la comunicazione con pazienza ed empatia, sono fondamentali poiché è solo così che potrete ottenere l’aiuto dei colleghi.

Oroscopo Sagittario 17 marzo: amore

In coppia: vorreste parlare con il partner, occhi negli occhi, di ciò che non va nella relazione. Ma non è detto che lo farà.

Soli: sperate che arrivi una bella storia d’amore ma ammetterete che non vi sforzate minimamente per fare in modo che accada.