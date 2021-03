Oroscopo Sagittario domani 19 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 19 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): le relazioni richiedono attenzioni ed energie

Oroscopo 19 marzo Sagittario: umore

Le vostre relazioni oggi richiedono più energia e attenzione del solito. La congiunzione Luna-Marte in Gemelli può accendere gli animi, far alzare il tono della voce oppure rendervi più affettuosi del solito. Come andrà a finire è una vostra scelta.

Tuttavia, considerato il buon aspetto della congiunzione con Saturno è possibile che lavoro o vita privata, se le acque sono agitate le conversazioni comunque prendano una piega equilibrata. Prima di parlare e dire cose offensive, rifletterete. Più in generale, per oggi non prendete decisioni importanti.

Oroscopo Sagittario 19 marzo: amore

In coppia: prenderete delle decisioni per far evolvere in un senso o in un altro, la relazione.

Soli: se state vivendo una storia ambigua, oggi darete prova di grande lucidità!