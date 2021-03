Oroscopo Sagittario domani 3 marzo 2021

Oroscopo della settimana dal 30 gennaio al 5 febbraio per Toro, Vergine, Capricorno

Oroscopo 3 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): scettici su una proposta

Oroscopo 3 marzo Sagittario: umore

La Luna in Scorpione sosta alle spalle del vostro segno e si oppone a Urano nel vostro settore del lavoro, dello stile di vita: potreste non aver voglia di fare qualcosa che andrebbe invece fatta. Altri aspetti astrali in effetti, vi spingono a esplorare nuovi orizzonti, nuove opzioni anziché rimanere ingabbiati nella routine, nei soli schemi mentali. Prendere la strada meno battuta può rivelarsi molto gratificante.

Al contempo, se dovesse arrivare una proposta sarete scettici, penserete sia un bidone. E’ possibile, certo, e fate bene a essere cauti ma la congiunzione Mercurio-Giove fa credere il contrario. Ovvero che non vi diranno menzogne.

Oroscopo Sagittario 3 marzo: amore

In coppia: certi di aver incontrato l’anima gemella oggi non vi porrete domande. Vivete la relazione in modo intenso.

Soli: in programma ci sono incontri che potrebbero stupirvi piacevolmente e vorrete approfondire la conoscenza.