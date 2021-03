Oroscopo 7 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): affinare un’abilità

Oroscopo 7 marzo Sagittario: umore

Utilizzare le vostre risorse, è una saggia iniziativa. Il buon aspetto Luna-Urano, oggi può rappresentare un punto di svolta, in modo non eclatante ma comunque utile. Affinare un’abilità o ampliare le conoscenze acquisite potrebbe essere un saggio investimento, soprattutto per quanto riguarda la tecnologia. Anche a livello pratico, fare esercizio fisico quotidianamente farà arrivare dei benefici e sarete pieni di energie, pronti ad affrontare qualsiasi impegno. Su un altro piano: la tendenza odierna è quella di non ascoltare chi vi parla. Avete talmente voglia di esprimervi che interromperete l’altro finendo per non avere alcuna idea di ciò che vorrebbe dire.

Oroscopo Sagittario 7 marzo: amore

In coppia: se ci sono stati dei problemi, oggi insieme al partner analizzerete la situazione per trovare una soluzione.

Soli: tenete presente che l’amore non bussa alla porta di casa. Per cui, uscite e andate a cercarlo!