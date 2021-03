Oroscopo Sagittario domani 9 marzo 2021: l’Oroscopo di Domani per il segno del Sagittario

Oroscopo 9 marzo 2021 Sagittario (23 novembre-21 dicembre): occhio a progetti poco realistici

Oroscopo 9 marzo Sagittario: umore

Occhio a progetti poco realistici

Il Sole in Pesci congiunto a Nettuno, nel vostro settore della casa, può far brillare le idee e l’impossibile sembrare possibile. Motivo per cui, sarebbe saggio procedere con cautela riguardo a progetti che potrebbero non essere realistici. Ad esempio, prima di iniziare a dipingere le pareti casa o lavorare su un ambizioso piano fai-da-te, considerate se è pratico.

Potreste stufarvi e un lavoro lasciato a metà non è una buona idea. Al contempo, nel lavoro potrebbero emergere responsabilità inattese motivo di stress e di conflitto ma che andranno affrontate adottando un profilo basso.

Oroscopo Sagittario 9 marzo: amore

In coppia: attraverso mille attenzioni, il partner vi proverà che siete al centro del suo interesse.

Soli: con la testa in aria, oggi siete un po’ confusi ed è normale: i pianeti in Pesci imbrogliano le idee.