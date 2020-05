Oroscopo Scorpione 10 maggio 2020. Caterina Galloni: molto critici

Oroscopo del 10 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): molto critici.

Spirito di osservazione al top e come spesso vi accade, stanerete subito i difetti degli altri. Ma non dovete usarli come un’arma contro di loro!

Cercate invece di rimanere all’ascolto di chi vi circonda, le persone care potrebbero aver bisogno dei vostri consigli e non di commenti critici.

Amore: in coppia, sapete come sedurre il partner! Soli: carisma al top. Chi può resistere al vostro fascino?

