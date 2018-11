Oroscopo Scorpione domani 15 novembre 2018. Caterina Galloni: di che pasta siete fatti...

Oroscopo del 15 novembre 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione: di che pasta siete fatti…

Forza, combattività, determinazione: sono i regali del bel transito, per voi, di Marte in Pesci fino al 31 dicembre. Saprete come imporvi e nessuno oserà ribellarsi! Ma non solo: sarete pronti a fare di tutto per mostrare a chi vi circonda di che pasta siete fatti! Aggiungiamo che il desiderio erotico sarà al top per la felicità del partner… Anche se siete soli, tranquilli, arriverà una bella porzione di passione e romanticismo.

Lo Scorpione nel 2018

La presenza di Giove nel vostro segno, fino a novembre, vi regalerà belle energie, ottimismo, ambizione e determinazione: il mix giusto per raggiungere nuovi obbiettivi e lanciarvi in qualche sfida (quelle, per intenderci, che a voi piacciono molto). E, inoltre, avete il sostegno di Saturno, Plutone e Nettuno: il terzetto vi consente libertà di pensiero, tranquillità interiore e di proiettarvi al futuro. Nel lavoro, intraprendete più che potete, seguite l’intuito: è il momento di osare, potete concludere grandi cose, veder riconosciute le vostre competenze, anche attraverso una promozione. Può essere un anno di realizzazione! Denaro: tendenza a spendere e spandere, meglio procedere con cautela e non avrete problemi. Amore: Nuovi progetti in coppia, alcuni si sposano e pensano a un figlio ma se siete in crisi, dovrete darvi una calmata e dare un’altra possibilità al partner; soli: non mancheranno incontri molto positivi per cui, evitate di isolarvi perché l’amore potrebbe essere in agguato dietro l’angolo. Forma psicofisica: E’ il momento di riprendere uno sport o dare un taglio netto ad alcune cattive abitudini.