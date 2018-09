Oroscopo Scorpione domani 15 settembre 2018. Caterina Galloni: un po' seccati per...

Oroscopo del 15 settembre 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione: un po’ seccati per…

Un po’ seccati per degli acquisti da fare, dovete sborsare denaro… Oggi avrete la sensazione – ovviamente esagerata – che passiate la vita ad aprire il portafoglio. Per il vostro segno, in generale esagerare le cose è renderle ancora più reali, più tangibili ma tuttavia mostrando agli altri sempre un atteggiamento scherzoso. E chi vi circonda ovviamente non sa bene cosa pensiate realmente ma il vostro obbiettivo è proprio questo: non volete che gli altri capiscano cosa provate.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Lo Scorpione nel 2018

La presenza di Giove nel vostro segno, fino a novembre, vi regalerà belle energie, ottimismo, ambizione e determinazione: il mix giusto per raggiungere nuovi obbiettivi e lanciarvi in qualche sfida (quelle, per intenderci, che a voi piacciono molto). E, inoltre, avete il sostegno di Saturno, Plutone e Nettuno: il terzetto vi consente libertà di pensiero, tranquillità interiore e di proiettarvi al futuro. Nel lavoro, intraprendete più che potete, seguite l’intuito: è il momento di osare, potete concludere grandi cose, veder riconosciute le vostre competenze, anche attraverso una promozione. Può essere un anno di realizzazione! Denaro: tendenza a spendere e spandere, meglio procedere con cautela e non avrete problemi. Amore: Nuovi progetti in coppia, alcuni si sposano e pensano a un figlio ma se siete in crisi, dovrete darvi una calmata e dare un’altra possibilità al partner; soli: non mancheranno incontri molto positivi per cui, evitate di isolarvi perché l’amore potrebbe essere in agguato dietro l’angolo. Forma psicofisica: E’ il momento di riprendere uno sport o dare un taglio netto ad alcune cattive abitudini.