Oroscopo Scorpione 17 aprile 2020. Caterina Galloni: analizzare le emozioni

Oroscopo del 17 aprile 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): analizzare le emozioni.

E’ un venerdì in cui è forte la tendenza a riflettere e analizzare le emozioni e le relazioni. Al contempo i passaggi indicano che svolgerete il lavoro da casa – o lavoretti in casa – in modo creativo. Il buon aspetto Sole-Luna potrebbe far arrivare delle informazioni che vi metteranno in grado di migliorare lo stile di vita, l’atmosfera in famiglia.

Potrebbe trattarsi di qualcosa a cui state pensando da un po’ di tempo, e la possibilità di metterla in atto sarà sicuramente positiva. Amore: in coppia, cercate di rilassarvi, smettete di volete sempre l’ultima parola! Soli: oggi non vi interessa fare nuove conoscenze e sforzarvi non servirebbe a niente.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

