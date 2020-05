Oroscopo Scorpione 17 maggio 2020. Caterina Galloni: energie al top

Oroscopo del 17 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): energie al top.

Pronti a esprimere solidarietà, all’occorrenza dare un aiuto con generosità. Ciò non potrà che migliorare le relazioni con le persone care.

Al contempo siete pieni di energie, tantissime, per cui se non volete che si trasformino in aggressività (liti) cercate di impegnarle al massimo.

Amore: in coppia, è felicità con il partner! Soli: giornata ideale per conquistare, fare nuovi incontri.

