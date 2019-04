Oroscopo Scorpione di domani 20 aprile 2019. Caterina Galloni: risolvere i malintesi...

Oroscopo del 20 aprile 2019 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre: risolvere i malintesi…

Il Sole in Toro punta l’attenzione sulle vostre relazioni personali o lavorative. Il transito può rappresentare un’opportunità per risolvere i malintesi e, quando possibile, andare incontro agli altri. Potrebbe tuttavia esserci una questione sulla quale non potrete o non vorrete scendere a un compromesso e dovrete chiarirlo senza se e ma.