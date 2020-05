Oroscopo Scorpione 20 maggio 2020. Caterina Galloni: pensare positivo

Oroscopo del 20 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): pensare positivo.

Sole in Gemelli. Entrerete in contatto con le emozioni profonde, scoprirete cose importanti riguardanti le relazioni, gli interessi.

E’ un grande momento per affrontare con coraggio le vostre paure, rifletterete molto. Tuttavia evitate di pensare in modo negativo.

Amore: in coppia, voi non tollerate la minima contrarietà. Soli: sulla difensiva, non è giornata d’incontri.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dello SCORPIONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.