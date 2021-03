Oroscopo Scorpione 20 marzo 2021: oroscopo Scorpione 20 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo 20 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): è il momento di agire

Oroscopo Scorpione 20 marzo: umore

Il Sole in Ariete sosta nel vostro settore dello stile di vita, del lavoro, della forma fisica. E’ un’opportunità per rifletterete su quanto siete felici di come stanno andando le cose. Volete semplificare la vostra vita? Il transito è l’occasione per riorganizzare. In generale, non è il momento di riflettere, di analizzare le situazioni ma quello di agire.

Venere domani entrerà in Ariete: la congiunzione con il Sole indica che potreste iniziare a praticare esercizio fisico, il che vi farà un gran bene. Oppure il lavoro sarà produttivo e proverete soddisfazione.

Oroscopo Scorpione 20 marzo: amore

Per gli altri segni guardate qui:

ARIETE: Siete sotto i riflettori

TORO: Un periodo di riflessione

GEMELLI: Le amicizie al centro della scena

CANCRO: Accettare dei compromessi

LEONE: L’atmosfera è più leggera

VERGINE: Avvenimenti positivi

BILANCIA: Bisogno di armonia

SAGITTARIO: Un cambio di ritmo

CAPRICORNO: Casa e famiglia in primo piano

ACQUARIO: Un colpo d’acceleratore ai progetti

PESCI: Desiderio di comfort e sicurezza