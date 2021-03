Oroscopo Scorpione 22 marzo 2021: oroscopo Scorpione 22 marzo, amore, umore, soldi e salute

Oroscopo 22 marzo 2021 Scorpione (24 ottobre-22 novembre): una chiacchierata sincera

Oroscopo Scorpione 22 marzo: umore

E’ un lunedì in cui i pianeti fanno arrivare una ventata d’aria fresca riguardo alla visione delle vostre situazioni e rivitalizzano la vostra attuale filosofia di vita. La Luna in Cancro vi spinge a esplorare il divario tra passato e presente per cui spezzate la routine e trovate il modo di ravvivare le abitudini.

Ma non solo: la Luna rappresenta un’opportunità per una conversazione sincera così da poter risolvere una determinata questione. Esitando, pensandoci troppo, non vi muoverete e sarebbe un’occasione persa per sentirvi sollevati.

Oroscopo Scorpione 22 marzo: amore

In coppia: il partner oggi sarà al centro dei vostri pensieri e avrete un solo desiderio: rientrare a casa il più presto possibile.

Soli: molto sensibili, un po’ vulnerabili: sono carte da giocare per dare il via a un approccio dolce e delicato con ch vi attrae.

