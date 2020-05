Oroscopo Scorpione 23 maggio 2020. Caterina Galloni: l’auto-perdono

Oroscopo del 23 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): l’auto-perdono.

Di fronte a qualsiasi cosa che va nel verso sbagliato, evitate di darvi la colpa. Accusarvi non serve a niente. La cosa migliore è l’auto-perdono.

Se nel fine settimana doveste trovarvi in questa situazione, offritevi qualcosa di piacevole. Un gustoso pranzetto o prendetevi cura di voi.

Amore: in coppia, voi vi irritate per un nonnulla! Soli: siete una pila elettrica, meglio rimanere per conto vostro.

