Oroscopo Scorpione 28 aprile 2020. Caterina Galloni: tornare alla carica

Oroscopo del 28 aprile 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): tornare alla carica.

Non ha senso discutere con alcune persone.

Sono testarde.

Insistendo oppongono più resistenza.

Oggi vi troverete in questa situazione.

Il successo dipenderà da loro.

Dovrete convincerle.

Far accettare il vostro punto di vista.

La cosa migliore è rimandare la conversazione.

Il loro atteggiamento è passeggero.

Tornerete alla carica successivamente.

Amore: in coppia, bando ai dubbi.

Il partner è sincero.

Soli: Vi piace una persona?

Lanciate chiari segnali.

Il fascino farà il resto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dello SCORPIONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.

Vivere in piena libertà, alla ricerca della felicità.

Nel 2020 con Urano in Toro sarete determinati a conquistarle e di certo non vi annoierete.

Ma siete anche saggi da sapere che la vera felicità non si trova nel mondo circostante.

E’ un lavoro interiore che grazie a Plutone, vostro governatore, Saturno e Giove in Capricorno, sarete in grado di fare ma questi tre pianeti miglioreranno anche la qualità della vostra vita, la posizione lavorativa.

Plutone, congiunto a Saturno vi renderà consapevoli che avete il potere di creare o distruggere e parecchi valori saranno messi in discussione.

Quelli che ormai non vi appartengono più, li cambierete con valori più adatti a come siete oggi.

Durante tutto l’anno, un sestile tra Giove in Capricorno e Nettuno in Pesci (esatto 20 febbraio, 27 luglio, 12 ottobre) aiuterà a sbloccare delle soluzioni intuitive e creative a quei problemi che l’intelletto, da solo, non è riuscito a risolvere.

Uno di questi potrebbe essere il modo di relazionarvi con le persone care.

Potreste persino non capirvi mai completamente ma è probabile che voi abbiate molto da insegnare sulla vita e sull’amore, soprattutto quando ci sarà la Grande Congiunzione di Giove e Saturno in Acquario il 21 dicembre.

Lavoro: prima di prendere iniziative sull’onda delle emozioni o perché il lavoro ormai vi annoia, non ne potete più, cercate di riflettere.

Se volete cambiare, far crescere la vostra attività o lanciarvi in un progetto muovetevi passo dopo passo, il tempo – tenetelo presente – è un vostro alleato.

E oltretutto dovete fare una ricerca minuziosa, attenta: lasciare un lavoro noioso per un altro ugualmente noioso non avrebbe senso.

Dovete trovarne uno che corrisponda alle vostre aspettative, vi permetta di fare ciò che vi piace!

Denaro: la cosa più importante è che, se ne avete, nel 2020 saldiate i debiti, vi assicuriate di recuperare denaro prestato in passato.

Per il resto, dovrebbe essere un anno tranquillo probabilmente perché sarete attenti l budget e controllerete regolarmente i conti.

Amore: se siete in coppia e volete mantenere viva la relazione cercate di introdurre qualche novità nel quotidiano.

E’ pur vero che nel 2020 non siete disposti a cedere ad alcun compromesso e se le cose non vanno, la passione si è persa tra le pieghe delle lenzuola o il partner vi soffoca, potreste decidere di chiudere.

Soli, le avventure non mancheranno e probabilmente perché allargherete il giro delle conoscenze, farete nuovi incontri e chissà che proprio lì non si nasconda l’anima gemella.

Salute: rispetto al 2019 avrete più energie e, cosa importante, saprete come utilizzarle.

Nella prima parte dell’anno cercate di bilanciare la dieta così da accelerare il metabolismo e mantenervi in salute nei mesi successivi.

In ogni caso evitate l’impazienza, le tensioni interiori che generano solo stress e trovate il modo di rilassarvi.