Oroscopo Scorpione 29 maggio 2020. Caterina Galloni: al cuore di un problema

Oroscopo del 29 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): al cuore di un problema.

Avete eccellenti energie per indagare e arrivare al cuore di un problema. Contate, per oggi, solo su voi stessi, dagli altri non aspettatevi nulla.

Non possono essere sempre disponibili quando ne avete bisogno. Date molto ma siete anche esigenti. Pensate sia giusto ci siano quando lo desiderate.

Amore: in coppia, il partner vi ama e ve lo dimostra! Soli: prudenza, in caso di conquista evitate l’invadenza!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dello SCORPIONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.