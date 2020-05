Oroscopo Scorpione 31 maggio 2020. Caterina Galloni: chiusi a riccio

Oroscopo del 31 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): chiusi a riccio.

La Luna in Bilancia, spinge a chiudervi a riccio. Non dovete sentirvi in colpa con chi vi circonda. Vi farà un gran bene. Ne avete gran bisogno.

Desiderate la pace. Chiudervi è un modo di proteggervi, inoltre, anche da quel che pensate sia un’aggressione o un’intrusione nella vostra intimità.

Amore: in coppia, evitate litigi. Soli: con le nuove conoscenze, date prova di delicatezza. Andateci piano.

