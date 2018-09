Oroscopo Scorpione domani 5 settembre 2018. Caterina Galloni: volontà di dare...

Oroscopo del 5 settembre 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione: volontà di dare…

L’armonia tra Luna e Giove vi permette di migliorare le condizioni di vita o ricevere gratificazioni nel lavoro. In ogni caso, l’aspetto ha un’azione positiva! Non è escluso che un interesse personale si trasformi in un lavoro vero e proprio o che il lavoro che svolgete vi appassioni di più: il che farà emergere la volontà di dare il massimo. E se svolgete un’attività creativa potreste sfornare qualcosa di geniale!

La presenza di Giove nel vostro segno, fino a novembre, vi regalerà belle energie, ottimismo, ambizione e determinazione: il mix giusto per raggiungere nuovi obbiettivi e lanciarvi in qualche sfida (quelle, per intenderci, che a voi piacciono molto). E, inoltre, avete il sostegno di Saturno, Plutone e Nettuno: il terzetto vi consente libertà di pensiero, tranquillità interiore e di proiettarvi al futuro. Nel lavoro, intraprendete più che potete, seguite l’intuito: è il momento di osare, potete concludere grandi cose, veder riconosciute le vostre competenze, anche attraverso una promozione. Può essere un anno di realizzazione! Denaro: tendenza a spendere e spandere, meglio procedere con cautela e non avrete problemi. Amore: Nuovi progetti in coppia, alcuni si sposano e pensano a un figlio ma se siete in crisi, dovrete darvi una calmata e dare un’altra possibilità al partner; soli: non mancheranno incontri molto positivi per cui, evitate di isolarvi perché l’amore potrebbe essere in agguato dietro l’angolo. Forma psicofisica: E’ il momento di riprendere uno sport o dare un taglio netto ad alcune cattive abitudini.