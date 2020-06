Oroscopo Scorpione 7 giugno 2020. Caterina Galloni: un cambiamento

Oroscopo del 7 giugno 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): un cambiamento.

Il vostro è il segno della trasformazione e i pianeti annunciano un cambiamento. Mettono in luce ciò che l’istinto vi ha sempre detto.

Ovvero che per progredire è necessario modificare qualcosa. Pensateci su con calma e non appena vi sentirete pronti, fate il passo successivo.

Amore: in coppia, evitare i problemi crea solo confusione. Soli: un flirt vi aspetta ma non partite in quarta.

