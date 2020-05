Oroscopo Scorpione 7 maggio 2020. Caterina Galloni: la verità

Oroscopo del 7 maggio 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la verità.

Plenilunio nel vostro segno. Si oppone a Sole e Mercurio. Avrete la certezza che non vi dicano tutto e inizierete a indagare come Holmes.

Visto che siete investigatori nati, cercherete e scoprirete ciò che volete sapere. Ad esempio, che vi nascondano tutta la verità di una situazione.

Amore: in coppia, siete tesi, iperemotivi. Controllo. Soli: Prudenza, per oggi dite no alle avventure e flirt.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dello SCORPIONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.