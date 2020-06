Oroscopo Scorpione 8 giugno 2020. Caterina Galloni: la sicurezza

Oroscopo del 8 giugno 2020 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): la sicurezza.

Avete una visione nitida del futuro e potrebbe scatenare ansia su come affrontarlo. Non preoccupatevi. Avrete le energie per andare avanti.

Se intraprenderete con convinzione, è certo che otterrete il progresso. Un po’ di spavalderia non guasta, per cui agli altri mostrate sicurezza.

Amore: in coppia, amate e siete riamati! Soli: attrazione per un collega o ritorno di fiamma con un/a ex.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

L’oroscopo 2020 dello SCORPIONE: scopri cosa ti riservano lavoro, denaro, salute…e naturalmente l’amore.