Oroscopo Scorpione di domani 9 gennaio 2019. Caterina Galloni: niente e nessuno...

Oroscopo del 9 gennaio 2019 per i nati sotto il segno dello Scorpione (24 ottobre-22 novembre): niente e nessuno…

Se vi fermerete un attimo a pensare, vi renderete conto che le più grandi battaglie della vostra vita sono sempre state scontri di volontà con altre persone. Tenetelo a mente, dunque, se oggi dovesse esserci un conflitto: se vi concentrerete sul raggiungimento di un obbiettivo niente e nessuno potrà fermarvi. Evitate di accettare compromessi solo per non ferire i sentimenti di una persona e andate avanti con le vostre idee.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com

Lo Scorpione nel 2019

Il 2019 non sarà sempre tranquillo: alternerete momenti di estrema fiducia in voi stessi e altri in cui avrete trilioni di dubbi ma nonostante cio, riuscirete a progredire. Sei i pianeti vi accompagneranno passo dopo passo: Giove che provvederà a rimpolpare le entrate, Plutone che vi farà ottenere maggiore potere, Saturno che vi renderà più rigorosi, Urano e Mercurio vi faranno sentire un po’su di giri mentre Venere proteggerà dolcemente l’amore. E’ anno di trasformazione, in cui sarete obbligati a evolvere in qualsiasi settore della vostra vita: nell’amore come nel lavoro, in famiglia e nelle amicizie dovrete accettare che alcune cose cambino. Per cui lasciate alle spalle il passato e guardate al futuro!

Lavoro: non sarà sempre tutto facile, in particolare all’inizio dell’anno. Vi farete in quattro per ottenere il successo, capirete che dovete guadagnarlo con un bel po’ di sudore. In più c’è anche il fatto che avrete difficoltà a mantenere il giusto distacco, orgoglio ed emotività spesso prenderanno il sopravvento. E ciò, ovviamente, potrebbe complicare il progresso, i rapporti con chi vi circonda Mantenendo il controllo, segnerete invece dei goal, potrete aprire delle porte, ossia potrete conquistarvi il posto a cui aspirate, fare un passo avanti nella carriera o aavviare una vostra attività. Denaro: la primavera è la stagione in cui da un punto di vista finanziario vi sentirete più sicuri e avrete la possibilità di migliorare la qualità della vita. Un aumento di stipendio, inoltre, potrebbe darvi la possibilità di estinguere un prestito, un mutuo. Avrete pieno controllo di entrate e uscite.

Amore: è il settore che andrà alla grande. Nel 2019 è prevista una splendida felicità affettiva: se siete soli, ci saranno incontri significativi – in particolare in estate – potrete rafforzare un legame e andare insieme al partner verso un radioso futuro. Chi è in coppia da tempo, approfitti delle vibrazioni astrali per cambiare le abitudini di sempre: apritevi alle novità, fate nuovi progetti a due, attività insieme che permettano di sviluppare una rinnovata complicità. E’ importante! Se infatti la noia dovesse avere la meglio il rischio – in particolare a marzo – è che un flirt (innocente o meno) potrebbe scatenare il caos…

Salute: all’inizio dell’anno l’autostima non sarà al top e il morale ne risentirà ma il consiglio è quello di non trascurarvi. Prendetevi cura di voi, mentalmente e fisicamente, non indulgete in qualche peccatuccio di gola e fate sport, esercizio fisico. Atteggiamento che vi garantirà una forma perfetta, serenità e più fiducia in voi stessi.