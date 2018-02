Oroscopo Scorpione del 1 febbraio 2018

Oroscopo del 1 febbraio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

rivisitare un passato che…

Aspettate il periodo in cui il Sole entrerà in Pesci – 15 giorni – poiché quello attuale in Acquario è un po’ duro per un segno tenero e sensibile come il vostro. Vi spinge a rivisitare un passato che vi ha ferito o che non corrisponde assolutamente a ciò che siete ora: siete evoluti e non poco! Nell’attesa dell’arrivo dei Pesci, coccolatevi, concedetevi tutto ciò che ha l’effetto di rilassarvi.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]