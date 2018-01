Oroscopo Scorpione del 10 gennaio 2018

Oroscopo del 10 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

un’ingiustizia…

Luna, Marte e Giove nel vostro segno: nel lavoro potreste arrabbiarvi parecchio per un’ingiustizia. Anche se pensate di avere ragione, evitate tuttavia di entrare in rotta di collisione con il boss: vi risparmierete un bel po’ di problemi. Ma non è escluso intraprendiate una causa legale: in questo caso impegnerete totalmente le energie, la determinazione, pronti a mettere ko chi vi sembra disonesto.

