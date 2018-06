Oroscopo Scorpione del 10 giugno 2018

Oroscopo del 10 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

vittime di ingiustizia ma…

La dissonanza Luna-Marte odierna, rischia di scatenare emozioni forti, l’ostilità dimostrata nei vostri confronti da una persona cara potrebbe destabilizzarvi oppure vi sentirete vittime di ingiustizia. E’ un transito attivo da qualche tempo – Marte in Acquario – e quando, come oggi, viene stimolato monta la tensione. Il consiglio è quello di non pensarci più di tanto, potreste analizzare la situazione fino all’ossessione e portarvi fuori strada.

