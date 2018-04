Oroscopo Scorpione del 11 aprile 2018

Oroscopo del 11 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

non dettate legge…

Tutte le notizie di Blitzquotidiano e Ladyblitz in queste App per Android. Scaricate qui Blitz e qui Ladyblitz.

In vista c’è un contratto da firmare, un’assunzione o, per qualche Scorpione, una promessa da mantenere. Siate ricettivi e, soprattutto, non dettate legge, lasciate al vostro interlocutore la libertà di esprimersi: una volta che avrete in mano tutti gli elementi, potrete discutere. Atteggiamento che siete pregati di avere anche con il partner o una persona con cui di recente avete iniziato una relazione.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]