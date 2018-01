Oroscopo Scorpione del 11 gennaio 2018

Oroscopo del 11 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

poche ma pertinenti osservazioni…

Con Mercurio in Capricorno, sarete più riservati e misurati che mai ma l’atteggiamento vi sarà utile. In una conversazione, ad esempio, sarete voi a fare poche ma pertinenti osservazioni. Seguirete l’istinto e vi esprimerete solo quando veramente indispensabile; inoltre, sono in programma appuntamenti, contatti e spostamenti che andranno a buon fine.

