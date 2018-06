Oroscopo Scorpione del 11 giugno 2018

Oroscopo del 11 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

Vendere, da mercoledì entrerà in Leone e non sarà per voi gratificante ma Mercurio al contempo si piazzerà in Cancro e qualsiasi contatto si rivelerà positivo. Affari o lavoro, tutto andrà alla grande e in qualsiasi conversazione sarete in una posizione di forza. Ciò che direte sarà impossibile da contestare e gli altri si piegheranno ai vostri desideri. Stessa cosa in amore: avrete spesso l’ultima parola!

