Oroscopo Scorpione del 11 maggio 2018

Oroscopo del 11 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

correre in tutte le direzioni ma…

Vi date un gran da fare, svolgete mille cose contemporaneamente, correte in tutte le direzioni ma… non è detto che concludiate molto. Per portare a termine le cose, delegate parte dei vostri compiti oppure chiedete una mano a qualcuno: la giornata sarà meno frenetica e sarete più produttivi. Prima decade: qualcosa vi obbligherà a rivedere quanto da voi previsto.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com