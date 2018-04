Oroscopo Scorpione del 12 aprile 2018

Oroscopo del 12 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

punti di vista diversi…

E’ possibile che con una persona, non la pensiate nello stesso modo, abbiate punti di vista diversi rispetto a una situazione. In questo caso, invece di chiudervi o alterarvi, parlate apertamente e risolvete mostrando un atteggiamento tranquillo. Plutone, potrebbe spingervi a reagire in modo esagerato ma il consiglio è quello di capire meglio ciò che pensa l’altro/a: potreste scoprire di avere più cose in comune di quanto crediate.

