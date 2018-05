Oroscopo Scorpione del 12 maggio 2018

Oroscopo del 12 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

frecciatine velenose…

La dissonanza Mercurio-Marte vi spingerà a inviare delle frecciatine velenose a una persona in particolare. Ma lo farete con umorismo, il che impedirà all’altro di reagire ma, sia chiaro, non avrà tanto piacere ad ascoltare le vostre battute. Come Scorpione, sapete colpire là dove il dente duole ma con un’espressione gentile e un gran sorriso. E’ qualcosa a cui non potete rinunciare, vi diverte troppo.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: caterinagalloni11@gmail.com