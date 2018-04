Oroscopo Scorpione del 13 aprile 2018

Oroscopo del 13 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

prima di parlare…

Venere e Marte vi fanno gli occhi dolci e se doveste scoprire che provate dei sentimenti per una persona, non ce la farete a trattenervi e ne parlerete apertamente. La cosa migliore è accertarvi che l’altro/a sia sulla vostra stessa lunghezza d’onda poiché, in caso contrario, sarebbe una perdita di tempo. Oltre a provare delusione…

