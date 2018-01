Oroscopo Scorpione del 13 gennaio 2018

Oroscopo del 13 gennaio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

Una situazione assorbe totalmente le vostre energie: potrebbe essere una grande arrabbiatura oppure qualcosa da avviare in tempi rapidi. Ad esempio, si è presentata un’opportunità, l’istinto vi dice che è buona: in questo caso gli astri vi suggeriscono di acchiapparla senza perdere un istante. Seconda decade: un nuovo amore, un’attrazione fatale… In ogni caso, avete perso la testa!

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]