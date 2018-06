Oroscopo Scorpione del 13 giugno 2018

Oroscopo del 13 giugno 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

in amore, evitate scontri…

Venere entra in Leone, ma in questi giorni il passaggio non è favorevole: in amore evitate scontri, poiché in seguito vi pentireste ma, detto tra noi, non è detto ci riusciate… Da qui a domenica potrebbero esserci delle tensioni con il partner: vi sentirete messi alle corde o proverete un forte rancore. Andrà sicuramente meglio nel lavoro, da cui potrete trarre belle soddisfazioni!

