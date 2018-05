Oroscopo Scorpione del 13 maggio 2018

Oroscopo del 13 maggio 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

ascoltare con attenzione…

Mercurio in Toro, da oggi e fino al 29 maggio, si oppone al vostro segno: cercate di ascoltare con attenzione ciò che vi dicono gli altri. Alcune parole non vi piaceranno, vi destabilizzeranno, ma non fate finta di niente, come se non avessero valore. Al contrario, avete tutto l’interesse ad ascoltare poiché potrebbero essere anche utili a capire meglio i vostri desideri e bisogni.

