Oroscopo Scorpione del 13 marzo 2018

Oroscopo del 13 marzo 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

non illudetevi che…

Per il vostro segno ci sono obblighi, limitazioni semmai sarete voi a imporli agli altri. In ogni caso, non illudetevi che vi sia permesso tutto… Vero che Giove nel vostro segno vi spinge a credere di essere più forti degli altri, a pensare che non siete assoggettati alle stesse regole di chi vi circonda ma vi sbagliate, e pure parecchio, e la vita potrebbe richiarmarvi all’ordine.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]