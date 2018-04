Oroscopo Scorpione del 14 aprile 2018

Oroscopo del 14 aprile 2018 per i nati sotto il segno dello Scorpione:

domande a cui non c’è una risposta…

Tante cose da fare e tante belle energie per portare a termine tutto! E impegnarvi, fisicamente o mentalmente, vi farà un gran bene… Fate solo attenzione a non farvi male o a fissarvi su una questione a cui, ad esempio, attualmente non c’è una risposta. In questo siete specializzati e coinvolgete anche chi vi circonda: ponete delle domande a cui non sono in grado di rispondere.

Per previsioni personalizzate potete entrare in contatto diretto con Caterina Galloni, scrivendo a: [email protected]